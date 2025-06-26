Прем'єр Іспанії наполягає на покаранні Ізраїлю за "геноцид" у Газі

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес знову висловив відкриту критику щодо дій Ізраїлю в Газі, заявивши, що територія перебуває в "катастрофічній ситуації геноциду", і закликав ЄС негайно призупинити угоду, що регулює відносини з Ізраїлем.

Заяву Санчеса наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи перед журналістами перед самітом ЄС у Брюсселі, Санчес згадав нещодавній звіт дипломатичної служби Євросоюзу про права людини, в якому, за його словами, йдеться про "катастрофічну ситуацію геноциду, що розгортається в Газі".

У доповіді, опублікованій минулого тижня, виявлено ознаки того, що Ізраїль порушує свої зобов'язання з прав людини за угодою про асоціацію, яка є основою торговельних відносин з ЄС.

У тексті згадуються блокада Ізраїлем гуманітарної допомоги, велика кількість жертв серед цивільного населення, напади на журналістів, а також масове переміщення людей та руйнування, спричинені війною.

Санчес заявив, що "більш ніж очевидно", що Ізраїль порушує свої зобов'язання, і що ЄС повинен "негайно" призупинити угоду про співпрацю.

"Немає сенсу в тому, що блок ввів 18 раундів санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, але за подвійними стандартами навіть не здатний призупинити угоду про асоціацію (з Ізраїлем. – Ред.)", – сказав він.

Минулого місяця Ізраїль викликав посла Іспанії для офіційної догани після того, як Санчес назвав Ізраїль "державою, що здійснює геноцид".

Утім, ЄС навряд чи піде на призупинення угоди, оскільки консенсусу щодо цього немає. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц серед тих, хто проти призупинення дії угоди.

Італія також виступає проти призупинення дії Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем.