В Еврокомиссии открестились от заявления своей вице-президентки о "геноциде" в Газе

Европейская комиссия дистанцировалась от высказываний исполнительного вице-президента Терезы Риберы, которая первой среди высокопоставленных чиновников ЕС назвала военную операцию Израиля в секторе Газа геноцидом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо сказала, что оценка вопроса и характеристик ситуации в Газе "относится к компетенции не Комиссии, а судов".

Она добавила, что Коллегия комиссаров ЕС "не принимала никакого решения" относительно оценки действий Израиля как геноцида.

Другой представитель Еврокомиссии Ануар Эль Ануни отметил, что "юридическая квалификация такого деяния, как геноцид, требует надлежащего установления фактов и судебного заключения".

Вице-президент Еврокомиссии Тереза Рибера во время выступления в Париже накануне первой среди должностных лиц ЕС такого уровня использовала термин "геноцид" в отношении войны Израиля в Газе.

До этого Европейская комиссия обвиняла Израиль в нарушении прав человека в Газе, но не в геноциде. Израиль неоднократно отвергал такие обвинения.

Политические соратники Риберы в Испании, в частности премьер-социалист Педро Санчес, ранее открыто говорили о действиях Израиля в секторе Газа как о геноциде.

Читайте также, как Европа меняет политику в регионе на фоне катастрофы в Газе.