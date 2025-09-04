Топпосадовець ЄС уперше звинуватив Ізраїль у геноциді

Віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера у четвер назвала дії Ізраїлю в секторі Гази геноцидом, ставши першим високопосадовцем ЄС, що висунув таке звинувачення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Критичну заяву щодо Ізраїлю Рібера допустила під час промови на церемонії відкриття навчального року в університеті Sciences Po в Парижі.

"Геноцид у Газі викриває нездатність Європи діяти і говорити єдиним голосом, навіть попри те, що протести поширюються європейськими містами, а 14 членів Ради безпеки ООН закликають до негайного припинення вогню", – сказала вона.

Тереза Рібера є виконавчою віцепрезиденткою Європейської комісії, відповідальною за клімат та антимонопольне законодавство, але не зовнішню політику.

До цього Європейська комісія звинувачувала Ізраїль у порушенні прав людини в Газі, але не в геноциді. Ізраїль неодноразово відкидав такі звинувачення.

Політичні соратники Рібери в Іспанії, зокрема премʼєр-соціаліст Педро Санчес, раніше відкрито говорили про дії Ізраїлю в секторі Гази як геноцид.

Нещодавно іспанський прем’єр-міністр також сказав, що "подвійні стандарти" Європи і Заходу щодо війн в Україні і Газі можуть підірвати їхній авторитет.