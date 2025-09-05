У Німеччині запустили найшвидший у Європі суперкомп'ютер за 500 млн євро

Найшвидший у Європі суперкомп'ютер "Юпітер" офіційно ввели в експлуатацію в дослідницькому центрі Юліха поблизу німецького Аахена.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і міністр-президент землі Північний Рейн-Вестфалія Хендрік Вюст приїхали на офіційний запуск "Юпітера". За словами Мерца, він відкриває "абсолютно нові можливості – для навчання моделей штучного інтелекту або для наукових симуляцій".

Комп'ютер, четвертий за швидкістю у світі, підкреслює претензії Німеччини на провідну роль у сучасній технологічній революції.

Мерц сказав, що США і Китай зараз беруть участь у перегонах за майбутню частку ринку. Однак Європа і Німеччина все ще мають всі можливості наздогнати їх.

"Юпітер" працює на зеленій електроенергії і, як повідомляється, є найбільш енергоефективним суперкомп'ютером у світі. Саме це робить його унікальним, сказала Астрід Ламбрехт, голова Дослідницького центру Юліха, в інтерв'ю інформаційному агентству dpa. "У той час, коли діджиталізація і штучний інтелект вимагають все більше енергії, за допомогою "Юпітера" ми демонструємо, як може виглядати шлях до ресурсоефективних обчислень", – зазначила вона.

"Нам потрібно наздогнати штучний інтелект", – сказала Ламбрехт на церемонії запуску. Наразі вона не вважає реалістичним жахливий сценарій про те, що ШІ може одного дня захопити саме людство.

Великі технологічні компанії вважають, що досконалий штучний інтелект вже в межах досяжності. Вони сподіваються використати його для вирішення нагальних проблем людства. Цей проєкт не лише споживає величезну кількість енергії, але й може становити екзистенційні ризики.

"Великі моделі ШІ зазнають невдачі в логічних міркуваннях. Це зовсім інший спосіб обробки даних, ніж наш людський мозок, який містить неймовірну кількість складних зв'язків. Якщо ви запитаєте мене особисто, я не бачу, щоб ці машини розвивали свідомість у середньостроковій перспективі"– сказала Ламбрехт

Центр обробки даних "Юпітер", побудований протягом двох років, складається з близько 50 контейнерних модулів, що займають понад 2300 квадратних метрів. Його диски можуть вмістити вміст 450 мільярдів книг. "Юпітер" – це перший комп'ютер в Європі, який буде виконувати більше трильйона операцій в секунду, – сказала Ламбрехт.

Назва "Юпітер" – це абревіатура від Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research (exascale означає суперкомп'ютер). Комп'ютер коштує 500 мільйонів євро. Європейська комісія виділила 250 мільйонів євро, а федеральне та земельні міністерства науки – по 125 мільйонів євро.

"Юпітер" також призначений для поліпшення моделювання клімату і погоди, серед іншого, для поліпшення прогнозування локальних екстремальних явищ, таких як зливи і сильні грози. Він також досліджуватиме білки, клітини та людський мозок – з метою швидшої розробки нових методів лікування.

Технологічні компанії хочуть створити вищий рівень штучного інтелекту. Він покликаний вирішувати основні людські проблеми і служити всезнаючим помічником. Критики побоюються, що такий ШІ буде неконтрольованим.

Як повідомлялося, Німеччина хоче до кінця десятиліття активізувати використання штучного інтелекту (ШІ), щоб підтримати економіку та конкурувати на світовій арені в ключових технологіях.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Єврокомісія інвестує 1,3 млрд євро у штучний інтелект і кібербезпеку.