В Германии запустили самый быстрый в Европе суперкомпьютер за 500 млн евро

Самый быстрый в Европе суперкомпьютер "Юпитер" официально ввели в эксплуатацию в исследовательском центре Юлиха вблизи немецкого Аахена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр-президент земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст приехали на официальный запуск "Юпитера". По словам Мерца, он открывает "совершенно новые возможности – для обучения моделей искусственного интеллекта или для научных симуляций".

Компьютер, четвертый по скорости в мире, подчеркивает претензии Германии на ведущую роль в современной технологической революции.

Мерц сказал, что США и Китай сейчас участвуют в гонке за будущую долю рынка. Однако Европа и Германия все еще имеют все возможности догнать их.

"Юпитер" работает на зеленой электроэнергии и, как сообщается, является самым энергоэффективным суперкомпьютером в мире. Именно это делает его уникальным, сказала Астрид Ламбрехт, председатель Исследовательского центра Юлиха, в интервью информационному агентству dpa. "В то время, когда диджитализация и искусственный интеллект требуют все больше энергии, с помощью „Юпитера" мы демонстрируем, как может выглядеть путь к ресурсоэффективным вычислениям", – отметила она.

"Нам нужно догнать искусственный интеллект", – сказала Ламбрехт на церемонии запуска. Пока она не считает реалистичным ужасный сценарий о том, что ИИ может однажды захватить само человечество.

Крупные технологические компании считают, что совершенный искусственный интеллект уже в пределах досягаемости. Они надеются использовать его для решения насущных проблем человечества. Этот проект не только потребляет огромное количество энергии, но и может представлять экзистенциальные риски.

"Большие модели ИИ терпят неудачу в логических рассуждениях. Это совсем другой способ обработки данных, чем наш человеческий мозг, который содержит невероятное количество сложных связей. Если вы спросите меня лично, я не вижу, чтобы эти машины развивали сознание в среднесрочной перспективе" – сказала Ламбрехт

Центр обработки данных "Юпитер", построенный в течение двух лет, состоит из около 50 контейнерных модулей, занимающих более 2300 квадратных метров. Его диски могут вместить содержимое 450 миллиардов книг. "Юпитер" – это первый компьютер в Европе, который будет выполнять более триллиона операций в секунду, – сказала Ламбрехт.

Название "Юпитер" – это аббревиатура от Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research (exascale означает суперкомпьютер). Компьютер стоит 500 миллионов евро. Европейская комиссия выделила 250 миллионов евро, а федеральное и земельные министерства науки – по 125 миллионов евро.

"Юпитер" также предназначен для улучшения моделирования климата и погоды, среди прочего, для улучшения прогнозирования локальных экстремальных явлений, таких как ливни и сильные грозы. Он также будет исследовать белки, клетки и человеческий мозг – с целью более быстрой разработки новых методов лечения.

Технологические компании хотят создать высший уровень искусственного интеллекта. Он призван решать основные человеческие проблемы и служить всезнающим помощником. Критики опасаются, что такой ИИ будет неконтролируемым.

Как сообщалось, Германия хочет до конца десятилетия активизировать использование искусственного интеллекта (ИИ), чтобы поддержать экономику и конкурировать на мировой арене в ключевых технологиях.

Напомним, в марте стало известно, что Еврокомиссия инвестирует 1,3 млрд евро в искусственный интеллект и кибербезопасность.