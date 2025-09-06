Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до Братислави, Відня й Будапешта

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст країн Європейського Союзу новою євроколією.

Про це Укрзалізниця повідомила у соцмережах, передає "Європейська правда".

Продаж квитків був відкритий 5 вересня. Відтепер 12 вересня з Ужгорода почнуть курсувати прямі пасажирські поїзди євроколією до Братислави, Відня й Будапешта.

Розклад руху поїздів:

№961/618 Ужгород – Братислава. Відправка з Ужгорода о 08:09, прибуття до Братислави о 18:33.

№617/964 Братислава – Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35;

№146 Ужгород – Будапешт – Відень. Відправка з Ужгорода о 08:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20. Зворотний рейс поїзда №143 Відень – Будапешт – Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода – о 22:35.

Придбати квитки можна через застосунок і сайт booking.uz.gov.ua, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.

Як відомо, 5 вересня в Ужгороді відкрили ділянку євроколії Ужгород – Чоп, попереду – розбудова євроколії до Львова.

Зазначимо, цю колію почали будувати у квітні 2024 року. Фінансувалося будівництво за рахунок Механізму "Сполучення Європи", до якого Україна долучилась у 2023 році.