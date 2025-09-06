Укр Рус Eng

У Лондоні спалахнула пожежа в колишньому телецентрі BBC

Новини — Субота, 6 вересня 2025, 12:17 — Уляна Кричковська

У ніч проти суботи, 6 вересня, в лондонському районі Вайт-Сіті сталася масштабна пожежа в колишньому телевізійному центрі BBC, який до 2013 року був штаб-квартирою телерадіокомпанії.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

За даними пожежної служби, вогонь охопив верхні поверхи дев’ятиповерхової будівлі на вулиці Вуд-Лейн. До гасіння залучили близько 100 пожежників та 15 пожежних машин. 

Для боротьби з полум’ям з висоти використовуються дві 32-метрові поворотні драбини.

Фото: BBC
Лондонська швидка допомога повідомила, що одна людина отримала медичну допомогу після виклику, який надійшов близько 03:15 ночі.

О 8-й ранку пожежна служба заявила, що горять ресторан, зовнішня тераса та повітроводи, а також пошкоджено кілька квартир.

Наразі через інцидент вулиця Вуд-Лейн залишається закритою для руху, мешканців і водіїв закликають уникати району. Причини займання з’ясовуються.

У Румунії 1 вересня стався вибух і пожежа на деревообробному підприємстві, там серйозно постраждали троє працівників.

У порту німецького Гамбурга нещодавно майже добу гасили масштабну пожежу.

