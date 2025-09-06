У Лондоні спалахнула пожежа в колишньому телецентрі BBC

У ніч проти суботи, 6 вересня, в лондонському районі Вайт-Сіті сталася масштабна пожежа в колишньому телевізійному центрі BBC, який до 2013 року був штаб-квартирою телерадіокомпанії.



За даними пожежної служби, вогонь охопив верхні поверхи дев’ятиповерхової будівлі на вулиці Вуд-Лейн. До гасіння залучили близько 100 пожежників та 15 пожежних машин.

Для боротьби з полум’ям з висоти використовуються дві 32-метрові поворотні драбини.

Фото: BBC

Лондонська швидка допомога повідомила, що одна людина отримала медичну допомогу після виклику, який надійшов близько 03:15 ночі.

О 8-й ранку пожежна служба заявила, що горять ресторан, зовнішня тераса та повітроводи, а також пошкоджено кілька квартир.

According to footage from the scene shared by LFB, the fire appears to be affecting the Helios Building at Television Centre, the former home of the BBC.



The London Fire Brigade said 15 fire engines were in attendance at the building on Wood Lane.



Наразі через інцидент вулиця Вуд-Лейн залишається закритою для руху, мешканців і водіїв закликають уникати району. Причини займання з’ясовуються.

