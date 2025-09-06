В Лондоне вспыхнул пожар в бывшем телецентре BBC

В ночь на субботу, 6 сентября, в лондонском районе Уайт-Сити произошел масштабный пожар в бывшем телевизионном центре BBC, который до 2013 года был штаб-квартирой телерадиокомпании.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

По данным пожарной службы, огонь охватил верхние этажи девятиэтажного здания на улице Вуд-Лейн. К тушению привлекли около 100 пожарных и 15 пожарных машин.

Для борьбы с пламенем с высоты используются две 32-метровые поворотные лестницы.

Фото: BBC

Лондонская скорая помощь сообщила, что один человек получил медицинскую помощь после вызова, поступившего около 03:15 ночи.

В 8 утра пожарная служба заявила, что горят ресторан, внешняя терраса и воздуховоды, а также повреждены несколько квартир.

According to footage from the scene shared by LFB, the fire appears to be affecting the Helios Building at Television Centre, the former home of the BBC.



The London Fire Brigade said 15 fire engines were in attendance at the building on Wood Lane.



В настоящее время из-за инцидента улица Вуд-Лейн остается закрытой для движения, жителей и водителей призывают избегать этого района. Причины возгорания выясняются.

