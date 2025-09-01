У Румунії стався вибух на фабриці, є постраждалі

У Румунії стався вибух і пожежа на деревообробному підприємстві, внаслідок нещасного випадку постраждали кілька працівників.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вранці 1 вересня у місті Себеш, що в центрально-західній частині країни. На деревообробному підприємстві пролунав вибух, після чого почалася пожежа.

Очільник Служби надзвичайних ситуацій Румунії Раед Арафат повідомив, що серйозно постраждали троє працівників. В одного з постраждалих травма обличчя, опіки кінцівок та проблеми з ефективним диханням, його екстрено евакуюють гелікоптером до Бухареста.

Другий постраждалий має опіки близько 40% площі тіла, його повітрям повезуть до лікарні у Тімішоарі. Третій працівник з меншою кількістю опіків залишиться у лікарні міста Альба.

Арафат додав, що пожежа вже ліквідована і ситуація під контролем.

