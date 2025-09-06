У Греції знайшли тіло британської туристки, зниклої місяць тому

У Греції знайшли тіло британської туристки, яка несподівано зникла під час перебування на пляжі разом зі своїм чоловіком.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

На невеликому острові Фідонісі у південній частині Греції виявили тіло давно загиблої людини, її ідентифікували як зниклу за сотні кілометрів від цього місця громадянку Британії.

59-річна Мішель Бурда зникла серед дня 1 серпня, коли вони з чоловіком відпочивали на пляжі міста Кавала, що на півночі Греції неподалік кордону з Болгарією. Чоловік задрімав на лежаку, а коли він прокинувся, дружини ніде не було, її особисті речі залишилися на місці.

Спроби знайти жінку тривали близько трьох тижнів і закінчились нічим. Лише у вересні тіло випадково виявили пасажири яхти, що проходила повз Фідонісі. Припускають, що жінка пішла купатися і потрапила у біду, а морська течія занесла тіло за понад 500 кілометрів далі на південь.

Чоловік обурений тим, що грецькі органи, за його словами, надто повільно починали діяти у перші години, коли дружину, можливо, ще можна було врятувати.

Минулого року у Греції у період спеки в різних місцях померли п’ятеро туристів віком від 55 років і старших, ймовірно через реакцію організму на екстремальні температури.

В австрійських Альпах наприкінці серпня загинув альпініст із Чехії.