У Греції від спеки помер ще один турист

У Греції зафіксували ще одну смерть туриста внаслідок сильної спеки – на острові Матракі знайшли мертвим 55-річного американця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На початку червня температура повітря у Греції піднялась вище 40 градусів – саме тоді, коли в країні розпочався сезон відпусток.

Поліція не повідомила особу загиблого американця. Його перевезли на острів Корфу, де буде проведено розтин.

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Рання спека збіглася з низкою зникнень і смертей туристів по всій Греції, що підкреслює небезпеку перегріву.

Як заявили в грецькій поліції, всі загиблі туристи вирушили в похід в умовах високої температури.

Тіло британського телеведучого Майкла Мослі було знайдено на острові Сімі 9 червня після чотириденних пошуків за допомогою літаків, безпілотників і катерів. Перед зникненням він прогулювався на самоті в умовах високої температури.

У суботу на острові Самос знайшли мертвим 74-річного голландського туриста, а 5 червня на Криті – двох туристів.

Рятувальні команди також шукали двох француженок, 73 і 64 років, на острові Сікінос, і 59-річного американського поліцейського на острові Аморгос.

"На інших островах тривають дві пошукові операції. Поліція, пожежники та волонтери задіяні за допомогою безпілотника та собаки-рятувальника", – сказав представник поліції.

Раніше Міністерство охорони здоров'я Кіпру повідомило, що дві літні особи померли від теплового удару після тижневої спеки з рекордними як для червня температурами.

Минулого тижня Греція закрила найдавніші туристичні об'єкти в Афінах у четвер через екстремально високі температури.

Також у Греції вже фіксували лісові пожежі, підвищену пожежну небезпеку оголошували ще у квітні.