У Греції від спеки помер ще один турист
У Греції зафіксували ще одну смерть туриста внаслідок сильної спеки – на острові Матракі знайшли мертвим 55-річного американця.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
На початку червня температура повітря у Греції піднялась вище 40 градусів – саме тоді, коли в країні розпочався сезон відпусток.
Поліція не повідомила особу загиблого американця. Його перевезли на острів Корфу, де буде проведено розтин.
Рання спека збіглася з низкою зникнень і смертей туристів по всій Греції, що підкреслює небезпеку перегріву.
Як заявили в грецькій поліції, всі загиблі туристи вирушили в похід в умовах високої температури.
Тіло британського телеведучого Майкла Мослі було знайдено на острові Сімі 9 червня після чотириденних пошуків за допомогою літаків, безпілотників і катерів. Перед зникненням він прогулювався на самоті в умовах високої температури.
У суботу на острові Самос знайшли мертвим 74-річного голландського туриста, а 5 червня на Криті – двох туристів.
Рятувальні команди також шукали двох француженок, 73 і 64 років, на острові Сікінос, і 59-річного американського поліцейського на острові Аморгос.
"На інших островах тривають дві пошукові операції. Поліція, пожежники та волонтери задіяні за допомогою безпілотника та собаки-рятувальника", – сказав представник поліції.
Раніше Міністерство охорони здоров'я Кіпру повідомило, що дві літні особи померли від теплового удару після тижневої спеки з рекордними як для червня температурами.
Минулого тижня Греція закрила найдавніші туристичні об'єкти в Афінах у четвер через екстремально високі температури.
Також у Греції вже фіксували лісові пожежі, підвищену пожежну небезпеку оголошували ще у квітні.