В Греции нашли тело британской туристки, пропавшей месяц назад

В Греции нашли тело британской туристки, которая неожиданно пропала во время пребывания на пляже вместе со своим мужем.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

На небольшом острове Фидониси в южной части Греции обнаружили тело давно погибшего человека, его идентифицировали как пропавшую за сотни километров от этого места гражданку Великобритании.

59-летняя Мишель Бурда исчезла среди дня 1 августа, когда они с мужем отдыхали на пляже города Кавала, что на севере Греции недалеко от границы с Болгарией. Муж заснул на лежаке, а когда он проснулся, жены нигде не было, ее личные вещи остались на месте.

Попытки найти женщину длились около двух недель и закончились ничем. Только в сентябре тело случайно обнаружили пассажиры яхты, проплывавшей мимо Фидониси. Предполагают, что женщина пошла купаться и попала в беду, а морское течение занесло тело более чем на 500 километров дальше на юг.

Муж погибшей возмущен, что греческие органы, по его словам, слишком медленно начинали действовать в первые часы, когда жену, возможно, еще можно было спасти.

В прошлом году в Греции в период жары в разных местах умерли пять туристов в возрасте от 55 лет и старше, вероятно из-за реакции организма на экстремальные температуры.

