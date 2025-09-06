В Естонії розповіли, скільки громадян третіх країн втратили голос на місцевих виборах

В Естонії після законодавчих змін, якими забрали право голосу на місцевих виборах у негромадян Естонії й інших країн ЄС – часто росіян і білорусів – його втратили близько 72 тисяч осіб.

Як інформує ERR, про це повідомили в МВС Естонії, пише "Європейська правда".

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що після схвалення резонансних поправок до законодавства право голосу на місцевих виборах в Естонії втратили 71 827 осіб.

За кількістю осіб, які втратили право голосу, найбільша кількість проживають у повіті Хар’юмаа довкола Таллінна, а за загальною часткою від попередньої кількості виборців – у найсхіднішому регіоні Іда-Вірумаа.

Нагадаємо, навесні 2025 року в Естонії затвердили зміни до конституції, скасувавши право голосу на місцевих виборів для резидентів Естонії, які не є громадянами ані Естонії, ані жодної з країн ЄС (крім осіб без громадянства).

Цьому передувала тривала дискусія про позбавлення на місцевих виборах права голосу резидентів-громадян Росії та Білорусі з міркувань нацбезпеки.