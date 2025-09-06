В Эстонии рассказали, сколько граждан третьих стран лишились голоса на местных выборах

В Эстонии после законодательных изменений, которыми лишили права голоса на местных выборах неграждан Эстонии и других стран ЕС – часто россиян и белорусов – голосовать больше не смогут около 72 тысяч человек.

Как сообщает ERR, об этом сообщили в МВД Эстонии, пишет "Европейская правда".

В Министерстве внутренних дел сообщили, что после принятия резонансных поправок в законодательство право голоса на местных выборах в Эстонии потеряли 71 827 человек.

По количеству лиц, утративших право голоса, наибольшее их число проживает в уезде Харьюмаа вокруг Таллинна, а по доле от прежнего количества избирателей – в самом восточном регионе Ида-Вирумаа.

Напомним, весной 2025 года в Эстонии утвердили изменения в конституцию, отменив право голоса на местных выборах для резидентов Эстонии, которые не являются гражданами ни Эстонии, ни какой-либо из стран ЕС (кроме лиц без гражданства).

Этому предшествовала длительная дискуссия об лишении на местных выборах права голоса резидентов-граждан России и Беларуси из соображений национальной безопасности.