Фарадж обіцяє депортувати "навіть жінок з Афганістану", якщо прийде до влади

Лідер британської популістської партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що планує депортувати усіх шукачів притулку, які нелегально прибувають до Британії, навіть якщо це жінки з Афганістану.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Під час спілкування з політичним редактором порталу на партійній конференції Фарадж підтвердив, що у разі приходу до влади хоче депортувати усіх нелегалів-шукачів притулку, які прибувають до Британії, навіть якщо це жінки з Афганістану.

Досі його позиція з цього питання не була однозначна. Так, у серпні Фарадж казав, що "на цьому етапі навіть не говорить про жінок і дітей, тому що у Британії стільки чоловіків-нелегалів".

У сьогоднішніх коментарях він, втім, сказав, що розглядає винятки для малих дітей.

"Для ясності: ті, хто (нелегально) перетинають Ла-Манш, будуть затримані і депортовані, чоловіки і жінки. Щодо дітей – треба буде подумати", – сказав він.

Нагадаємо, на додаткових виборах до парламенту у травні 2025 року партія Фараджа з мінімальною перевагою здобула додаткове місце.

Проблема нелегальної міграції через Ла-Манш вже тривалий час залишається топ-темою політичних дебатів у Британії та однією зі складних тем у відносинах із Францією, звідки відправляються човни з шукачами притулку.

Обіцянка "зупинити човни" була однією з ключових цілей уряду ще Ріші Сунака, проте вирішити проблему не вдалося, як і запустити суперечливий план депортації прибулих шукачів притулку до Руанди.

Кількість мігрантів, які хотіли потрапити у Британію у 2025-му, сягнула рекорду.

У серпні противники розселення шукачів притулку в готелях провели акції по всій Британії.