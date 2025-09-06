Фарадж обіцяє депортувати "навіть жінок з Афганістану", якщо прийде до влади
Лідер британської популістської партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що планує депортувати усіх шукачів притулку, які нелегально прибувають до Британії, навіть якщо це жінки з Афганістану.
Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".
Під час спілкування з політичним редактором порталу на партійній конференції Фарадж підтвердив, що у разі приходу до влади хоче депортувати усіх нелегалів-шукачів притулку, які прибувають до Британії, навіть якщо це жінки з Афганістану.
Досі його позиція з цього питання не була однозначна. Так, у серпні Фарадж казав, що "на цьому етапі навіть не говорить про жінок і дітей, тому що у Британії стільки чоловіків-нелегалів".
У сьогоднішніх коментарях він, втім, сказав, що розглядає винятки для малих дітей.
"Для ясності: ті, хто (нелегально) перетинають Ла-Манш, будуть затримані і депортовані, чоловіки і жінки. Щодо дітей – треба буде подумати", – сказав він.
Нагадаємо, на додаткових виборах до парламенту у травні 2025 року партія Фараджа з мінімальною перевагою здобула додаткове місце.
Проблема нелегальної міграції через Ла-Манш вже тривалий час залишається топ-темою політичних дебатів у Британії та однією зі складних тем у відносинах із Францією, звідки відправляються човни з шукачами притулку.
Обіцянка "зупинити човни" була однією з ключових цілей уряду ще Ріші Сунака, проте вирішити проблему не вдалося, як і запустити суперечливий план депортації прибулих шукачів притулку до Руанди.
Кількість мігрантів, які хотіли потрапити у Британію у 2025-му, сягнула рекорду.
У серпні противники розселення шукачів притулку в готелях провели акції по всій Британії.