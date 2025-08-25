Кількість мігрантів, які хотіли потрапити у Британію у 2025-му, сягнула рекорду

За даними британського уряду, опублікованими в понеділок, 25 серпня, цього року рекордна кількість мігрантів – понад 28 тисяч людей – перетнули Ла-Манш на невеликих човнах.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначили у британському уряді, перетнули Ла-Манш 28 тисяч 76 мігрантів – це на 46% більше, ніж за той самий період 2024 року.

Різке зростання кількості мігрантів відбувається на тлі зростаючого занепокоєння населення щодо міграції, яка, згідно з опитуваннями, є головним питанням, що турбує населення. Протести проти мігрантів тривають біля готелів, де проживають особи, які шукають притулку.

За даними уряду країни, рекорд був досягнутий у неділю, після того як 212 мігрантів прибули на чотирьох різних човнах.

20 серпня здатність уряду Великої Британії розміщувати шукачів притулку в готелях опинилася під загрозою після того, як суд заборонив використання готелю The Bell в Ессексі для мігрантів.

Рішення ухвалили на тлі кількох тижнів протестів, які спалахнули після того, як одного з біженців звинуватили у сексуальному насильстві над підлітком.

24 серпня по всій Британії пройшли протести проти розселення шукачів притулку в готелях: у деяких містах вони зіштовхнулися зі своїми опонентами.