Противники розселення шукачів притулку в готелях провели акції по всій Британії

По всій Великій Британії пройшли протести проти розселення шукачів притулку в готелях: у деяких містах вони зіштовхнулися зі своїми опонентами.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Демонстранти зібралися в різних частинах Англії: у Брістолі, Ліверпулі і Лондоні, Молді, Перті, графстві Антрім в Північній Ірландії.

Організація Stand Up To Racism пообіцяла перешкодити проведенню антимігрантських демонстрацій, що зрештою призвело до сутичок у Бристолі, Горлі, Ліверпулі, Перті та Ньюкаслі.

Поліція була вимушена відокремлювати противників мігрантів та антирасистських активістів.

Фото: BBC

У Бристолі поліція стримувала кілька сотень контрдемонстрантів, які намагалися прорватися до своїх опонентів. Зокрема одну жінку затримали за підозрою у нападі на працівника служби екстреної допомоги.

Тим часом противники мігрантів пройшли з плакатами "Зупиніть човни" та скандували "Відправте їх додому".

На тлі протестів міська рада Бристоля заявляла, що не має планів оскаржувати використання урядом готелів для розміщення шукачів притулку.

Поліція Мерсісайду повідомила, що 11 людей було заарештовано за різні правопорушення, включно із п'янкою та порушення громадського порядку, напад та бійку після протесту в Ліверпулі.

У Перті близько 150 протестувальників зібралися біля готелю Radisson Blu з плакатами з гаслом "Геть їх!".

Більше 200 людей взяли участь у контрпротесті через дорогу, розгорнувши банер з написами "Ні расизму" та "Біженці, ласкаво просимо".

Фото: ВВС

20 серпня здатність уряду Великої Британії розміщувати шукачів притулку в готелях опинилася під загрозою після того, як суд заборонив використання готелю The Bell в Ессексі для мігрантів.

Рішення ухвалили на тлі кількох тижнів протестів, які спалахнули після того, як одного з біженців звинуватили у сексуальному насильстві над підлітком.