Лидер британской популистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что планирует депортировать всех просителей убежища, которые нелегально прибывают в Великобританию, даже если это женщины из Афганистана.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Во время общения с политическим редактором портала на партийной конференции Фарадж подтвердил, что в случае прихода к власти хочет депортировать всех нелегалов-просителей убежища, прибывающих в Великобританию, даже если это женщины из Афганистана.

До сих пор его позиция по этому вопросу не была однозначной. Так, в августе Фарадж говорил, что "на этом этапе даже не говорит о женщинах и детях, потому что в Великобритании так много мужчин-нелегалов".

В сегодняшних комментариях он, впрочем, сказал, что рассматривает исключения для маленьких детей.

"Для ясности: те, кто (нелегально) пересекают Ла-Манш, будут задержаны и депортированы, мужчины и женщины. Что касается детей – нужно будет подумать", – сказал он.

Напомним, на дополнительных выборах в парламент в мае 2025 года партия Фараджа с минимальным преимуществом получила дополнительное место.

Проблема нелегальной миграции через Ла-Манш уже длительное время остается топ-темой политических дебатов в Британии и одной из сложных тем в отношениях с Францией, откуда отправляются лодки с искателями убежища.

Обещание "остановить лодки" было одной из ключевых целей правительства еще Риши Сунака, однако решить проблему не удалось, как и запустить спорный план депортации прибывших искателей убежища в Руанду.

Количество мигрантов, которые хотели попасть в Великобританию в 2025 году, достигло рекорда.

В августе противники расселения беженцев в отелях провели акции по всей Великобритании.