У Німеччині внаслідок обвалу даху супермаркету постраждали четверо осіб

В німецькій громаді Лаухрінген, що неподалік кордону зі Швейцарією, у суботу внаслідок обвалу даху супермаркету постраждали четверо осіб, з них двоє отримали серйозні травми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

За словами представника поліції, обвалення сталось в районі касової зони супермаркету. На момент події, близько супермаркет був відкритий.

За наявними даними, у магазині в той момент перебувало понад 25 осіб, серед яких були як співробітники, так і покупці. Причина події поки незрозуміла.

dpa

Рятувальні служби евакуювали будівлю, на місце події також відправили рятувальний вертоліт. Поліція повідомила, що всіх людей знайдено.

Фахівці визначають, чи безпечно входити в будівлю і чи є ризик подальшого обвалення даху.

Нагадаємо, наприкінці серпня величезне провалля в Норвегії поглинуло частину автодороги і залізничних колій, в результаті чого загинула одна людина.

А у липні у південній частині Фінляндії зсув ґрунту зруйнував ділянку дороги регіонального значення.