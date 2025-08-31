У Норвегії в результаті зсуву на дорозі утворилось провалля, є загиблий

Величезне провалля в Норвегії поглинуло частину автодороги і залізничних колій, в результаті чого загинула одна людина.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Згідно з фотографіями норвезьких ЗМІ, провал завширшки кілька десятків метрів охопив обидві смуги автомагістралі E6 і залізничні колії, що проходять уздовж дороги в місті Левангер, приблизно в 500 км на північ від Осло.

фото AFP

Данський робітник, який працював на місці події і зник безвісти, вважається загиблим, йдеться в заяві поліції.

Норвезька державна компанія, відповідальна за управління залізничною інфраструктурою країни, проводила роботи зі стабілізації ґрунту вздовж залізничної колії, повідомили в компанії NRK.

У компанії заявили, що ще занадто рано говорити про те, чи могли ці роботи спровокувати виникнення зсуву.

За словами експертів, яких цитує інформаційне агентство NTB, ґрунт у цій місцевості складається переважно з глини, що може спричинити подібні явища.

Два будинки поблизу місця інциденту були евакуйовані.

У липні у південній частині Фінляндії зсув ґрунту зруйнував ділянку дороги регіонального значення, що є вже другим випадком на ній за менш як рік.

Нагадаємо, в червні у Швейцарії евакуювали село на сході країни через загрозу зсуву.

Перед цим у травні обвал гірського льодовика спричнив масштабну повінь у селі громади Блаттен, що практично знищила його.