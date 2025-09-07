В Германии в результате обвала крыши супермаркета пострадали четыре человека

В немецкой общине Лаухринген, недалеко от границы со Швейцарией, в субботу в результате обвала крыши супермаркета пострадали четыре человека, из них двое получили серьезные травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

По словам представителя полиции, обрушение произошло в районе кассовой зоны супермаркета. На момент происшествия, около супермаркета был открыт.

По имеющимся данным, в магазине в тот момент находилось более 25 человек, среди которых были как сотрудники, так и покупатели. Причина происшествия пока непонятна.

dpa

Спасательные службы эвакуировали здание, на место происшествия также отправили спасательный вертолет. Полиция сообщила, что все люди найдены.

Специалисты определяют, безопасно ли входить в здание и есть ли риск дальнейшего обрушения крыши.

Напомним, в конце августа огромный провал в Норвегии поглотил часть автодороги и железнодорожных путей, в результате чего погиб один человек.

А в июле в южной части Финляндии оползень разрушил участок дороги регионального значения.