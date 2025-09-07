Глава МЗС Чехії: Путін – боягуз, який атакує жінок і дітей в Україні
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, коментуючи масовану атаку РФ на Україну, заявив, що кремлівський правитель лише вдає, що хоче досягти миру.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Ліпавський написав у себе в Х.
За словами очільника чеського МЗС, насправді господар Кремля "хоче вбити якомога більше українців".
"Минулої ночі він запустив понад 800 дронів і ракет, убивши матір та її двомісячну дитину. Боягуз, який нападає на жінок і дітей. Говорити сьогодні про припинення допомоги Україні означає стати на бік агресора", – підкреслив Ліпавський.
В ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. ППО знешкодила 751 ціль із 823 засобів повітряного нападу противника, є влучання 9 ракет та 54 ударних дронів на 33 локаціях.
Зокрема, РФ атакувала Київ безпілотниками і ракетами. Станом на 7 ранку відомо про 3 загиблих та 11 поранених. Також внаслідок російського удару загорілась будівля Кабміну.
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова після масованого удару РФ по Україні в ніч на 7 вересня закликала зупинити російський терор.