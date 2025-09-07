Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, комментируя массированную атаку РФ на Украину, заявил, что кремлевский правитель только делает вид, что хочет достичь мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Липавский написал у себя в Х.

По словам главы чешского МИД, на самом деле хозяин Кремля "хочет убить как можно больше украинцев".

"Прошлой ночью он запустил более 800 дронов и ракет, убив мать и ее двухмесячного ребенка. Трус, который нападает на женщин и детей. Говорить сегодня о прекращении помощи Украине означает стать на сторону агрессора", – подчеркнул Липавский.

В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. ПВО обезвредила 751 цель из 823 средств воздушного нападения противника, есть попадание 9 ракет и 54 ударных дронов на 33 локациях.

В частности, РФ атаковала Киев беспилотниками и ракетами. По состоянию на 7 утра известно о 3 погибших и 11 раненых. Также в результате российского удара загорелось здание Кабмина.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после массированного удара РФ по Украине в ночь на 7 сентября призвала остановить российский террор.