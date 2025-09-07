Посол ЄС про нову масовану атаку РФ: терор стає дедалі зухвалішим
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова після масованого удару РФ по Україні в ніч на 7 вересня закликала зупинити російський терор.
Про це вона написала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".
Матернова нагадала, що цієї ночі РФ випустила по Україні рекордну кількість засобів ураження: "понад 800 безпілотників, крилатих та балістичних ракет".
Також вона зазначила, що під атакою РФ перебували Київ, Кривий Ріг, Одеса та інші міста, а внаслідок удару по українській столиці була пошкоджена будівля Кабміну.
"Російський терор триває. Стає все більш нахабним… Російський терор має бути зупинений", – наголосила Матернова.
В ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. ППО знешкодила 751 ціль із 823 засобів повітряного нападу противника, є влучання 9 ракет та 54 ударних дронів на 33 локаціях.
Зокрема, РФ атакувала Київ безпілотниками і ракетами. Станом на 7 ранку відомо про 3 загиблих та 11 поранених. Також внаслідок російського удару загорілась будівля Кабміну.
На тлі удару РФ по Україні у Польщі піднімали у повітря авіацію, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан найвищої готовності.