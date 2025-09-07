Президентка Єврокомісії: Кремль знущається з дипломатії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила останню масовану атаку РФ на Україну, наголосивши, що вона свідчить про те, що Кремль "знущається з дипломатії".

Про це вона написала в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила фон дер Ляєн, удар в ніч на 7 вересня став одним з наймасштабніших. Під нього потрапили як житлові будівлі, так і урядові установи.

"Кремль вкотре знущається з дипломатії, зневажає міжнародне право і без розбору вбиває людей", – підкреслила президентка ЄК.

Водночас, за її словами, "Європа повністю підтримує Україну і продовжуватиме це робити".

"Ми зміцнюємо збройні сили України, створюємо надійні гарантії безпеки і посилюємо санкції, щоб посилити тиск на Росію. Вбивства мають припинитися", – резюмувала фон дер Ляєн.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова після масованого удару РФ по Україні в ніч на 7 вересня закликала зупинити російський терор.

А глава МЗС Чехії Ян Ліпавський назвав господаря Кремля Владіміра Путіна "боягузом, який нападає на жінок і дітей".