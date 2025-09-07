Президент Еврокомиссии: Кремль издевается над дипломатией

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила последнюю массированную атаку РФ на Украину, отметив, что она свидетельствует о том, что Кремль "издевается над дипломатией".

Об этом она написала в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметила фон дер Ляйен, удар в ночь на 7 сентября стал одним из самых масштабных. Под него попали как жилые здания, так и правительственные учреждения.

"Кремль в очередной раз издевается над дипломатией, презирает международное право и без разбора убивает людей", – подчеркнула президент ЕК.

В то же время, по ее словам, "Европа полностью поддерживает Украину и будет продолжать это делать".

"Мы укрепляем вооруженные силы Украины, создаем надежные гарантии безопасности и усиливаем санкции, чтобы усилить давление на Россию. Убийства должны прекратиться", – резюмировала фон дер Ляйен.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после массированного удара РФ по Украине в ночь на 7 сентября призвала остановить российский террор.

А глава МИД Чехии Ян Липавский назвал хозяина Кремля Владимира Путина "трусом, который нападает на женщин и детей".