Макрон: Росія дедалі більше заглиблюється в логіку війни і терору

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття Україні через масовану атаку РФ, внаслідок якої є загиблі, а також руйнування.

Про це Макрон написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив французький президент, Росія запустила по Україні сотні безпілотників і десятки ракет, завдаючи невибіркових ударів.

"Разом з Україною і нашими партнерами ми виступаємо за мир. Росія, тим часом все глибше заглиблюється в логіку війни і терору. На боці України ми продовжуватимемо робити все для того, щоб справедливий і сталий мир запанував", – підкреслив він.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова після масованого удару РФ по Україні в ніч на 7 вересня закликала зупинити російський терор.

А глава МЗС Чехії Ян Ліпавський назвав господаря Кремля Владіміра Путіна "боягузом, який нападає на жінок і дітей".