Макрон: Россия все больше углубляется в логику войны и террора

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования Украине из-за массированной атаки РФ, в результате которой есть погибшие, а также разрушения.

Об этом Макрон написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил французский президент, Россия запустила по Украине сотни беспилотников и десятки ракет, нанося неизбирательные удары.

"Вместе с Украиной и нашими партнерами мы выступаем за мир. Россия, тем временем, все глубже углубляется в логику войны и террора. На стороне Украины мы будем продолжать делать все для того, чтобы справедливый и устойчивый мир воцарился", – подчеркнул он.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после массированного удара РФ по Украине в ночь на 7 сентября призвала остановить российский террор.

А глава МИД Чехии Ян Липавский назвал хозяина Кремля Владимира Путина"трусом, который нападает на женщин и детей".