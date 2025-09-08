У Польщі на кордоні з Білоруссю впав черговий "непізнаний летючий об'єкт"

Польська поліція повідомила про виявлення "залишків непізнаного летючого об'єкта" в районі прикордонного переходу Тересполь у селі Полатичі Люблінського воєводства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

У неділю перед 22:00 до чергової частини Тереспольського відділення поліції надійшло повідомлення від прикордонників про тривожну знахідку.

В районі прикордонного переходу Тересполь в Полатичах, що в Бялійському повіті Люблінського воєводства, були знайдені рештки непізнаного летючого об'єкта.

"Про інцидент були повідомлені всі служби. Ми також поінформували Окружну прокуратуру в Бялій Підляській", – повідомили правоохоронці.

Поліція забезпечує охорону місця, де було знайдено предмет. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Варто зазначити, що в суботу в селі Майдан-Сєлець Люблінського воєводства також розбився непізнаний об'єкт. Ймовірно, це був безпілотник з контрабандою, повідомляє RMF FM.

Також нагадаємо, що вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

Польська влада вважає, що повітряний простір країни з "дуже високою" ймовірністю порушив російський дрон "Гербера" з китайським двигуном.