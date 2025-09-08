В Польше на границе с Беларусью упал очередной "неопознанный летающий объект"

Польская полиция сообщила об обнаружении "остатков неопознанного летающего объекта" в районе пограничного перехода Тересполь в селе Полатичи Люблинского воеводства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

В воскресенье перед 22:00 в дежурную часть Тереспольского отделения полиции поступило сообщение от пограничников о тревожной находке.

В районе пограничного перехода Тересполь в Полатичах, что в Бялийском уезде Люблинского воеводства, были найдены остатки неопознанного летающего объекта.

"Об инциденте были уведомлены все службы. Мы также проинформировали Окружную прокуратуру в Бялой Подляской", – сообщили правоохранители.

Полиция обеспечивает охрану места, где был найден предмет. В результате инцидента никто не пострадал.

Стоит отметить, что в субботу в селе Майдан-Селец Люблинского воеводства также разбился неопознанный объект. Вероятно, это был беспилотник с контрабандой, сообщает RMF FM.

Также напомним, что утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

Польские власти считают, что воздушное пространство страны с "очень высокой" вероятностью нарушил российский дрон "Гербера" с китайским двигателем.