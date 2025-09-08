Працівники лондонського метро розпочали серію страйків

Тисячі працівників лондонського метрополітену в неділю розпочали серію страйків через зарплату та умови праці, які загрожують зупинкою системи метрополітену, якою щодня користуються мільйони людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Залізнична, морська і транспортна профспілка заявила, що її члени, в тому числі машиністи, сигналісти і технічні працівники, вийдуть страйкуватимуть в різний час до четверга.

Транспортний оператор Transport for London заявив, що в неділю були серйозні перебої в роботі, і очікується, що з понеділка по четвер поїзди будуть ходити рідше або взагалі не будуть ходити.

Компанія заявила, що запропонувала співробітникам підвищення заробітної плати на 3,4%, але профспілка вимагає скорочення робочого тижня з 35 до 32 годин. TfL заявляє, що не може собі цього дозволити.

Профспілка стверджує, що кількість людей, які працюють у метрополітені, скоротилася на дві тисячі з 2018 року, "і наші члени відчувають напругу від екстремальних змін".

Наразі переговори між профспілкою та керівництвом не заплановані, і профспілка закликала мера Садіка Хана втрутитися, щоб покласти край суперечці.

Як повідомлялося, сотні співробітників служби безпеки британського парламенту мають намір протягом двох днів цього місяця страйкувати через умови та оплату праці.

А Національна профспілка громад Румунії (SCOR) оголосила про початок безстрокового страйку співробітників мерій, починаючи з п'ятниці, 29 серпня.