Работники лондонского метро начали серию забастовок

Тысячи работников лондонского метрополитена в воскресенье начали серию забастовок из-за зарплаты и условий труда, которые угрожают остановкой системы метрополитена, которой ежедневно пользуются миллионы людей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Железнодорожный, морской и транспортный профсоюз заявил, что его члены, в том числе машинисты, сигналисты и технические работники, выйдут бастовать в разное время до четверга.

Транспортный оператор Transport for London заявил, что в воскресенье были серьезные перебои в работе, и ожидается, что с понедельника по четверг поезда будут ходить реже или вообще не будут ходить.

Компания заявила, что предложила сотрудникам повышение заработной платы на 3,4%, но профсоюз требует сокращения рабочей недели с 35 до 32 часов. TfL заявляет, что не может себе этого позволить.

Профсоюз утверждает, что количество людей, работающих в метрополитене, сократилось на две тысячи с 2018 года, "и наши члены испытывают напряжение от экстремальных изменений".

В настоящее время переговоры между профсоюзом и руководством не запланированы, и профсоюз призвал мэра Садика Хана вмешаться, чтобы положить конец спору.

