Греція оголосила пакет заходів на 1,6 млрд євро, щоб подолати демографічний спад

Греція запроваджує радикальні заходи, зокрема податкові пільги та інші фінансові стимули, щоб протидіяти скороченню населення, яке загрожує зробити країну "найстарішою" у Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що пакет заходів обсягом 1,6 млрд євро зумовлений одним із найбільших викликів, які постали перед середземноморською державою: демографічною кризою безпрецедентного масштабу.

"Ми знаємо, що вартість життя зовсім інша, якщо у тебе немає дитини, і зовсім інша, якщо у тебе двоє чи троє дітей… Тому держава має знайти спосіб винагороджувати своїх громадян, які роблять вибір на користь батьківства", – пояснив він.

За словами Міцотакіса, заходи, серед яких зниження податків на 2 процентних пункти для всіх категорій платників та нульова ставка для малозабезпечених сімей із чотирма дітьми, почнуть діяти з 2026 року. Він назвав цей пакет найсміливішою податковою реформою в Греції за останні понад 50 років.

Ця політика доповнює інші ініціативи уряду правоцентристів, спрямовані на подолання проблеми.

Оскільки рівень народжуваності в Греції є одним із найнижчих у Європі – 1,4 дитини на одну жінку, що значно нижче рівня простого відтворення поколінь у 2,1 – Міцотакіс назвав цю проблему "національною загрозою".

Згідно з прогнозами Eurostat, чисельність населення Греції скоротиться з нинішніх 10,2 млн до менше ніж 8 млн до 2050 року, причому 36% громадян будуть старшими за 65 років.

Міністр фінансів Кіріакос Пірракакіс, визнавши, що спад набув екзистенційних масштабів, заявив, що рівень народжуваності знизився удвічі від початку економічної кризи 15 років тому.

"Наша податкова реформа приділить цьому питанню особливу увагу… Як керівник економічної команди, можу сказати, що демографічне питання є для нас пріоритетом", – наголосив він.

Нагадаємо, у Франції нині – рекордна кількість пенсіонерів.

А Італії пророкують скорочення працездатного населення на 20% за 25 років