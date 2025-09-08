Греция объявила пакет мер на 1,6 млрд евро, чтобы преодолеть демографический спад

Греция вводит радикальные меры, в частности налоговые льготы и другие финансовые стимулы, чтобы противодействовать сокращению населения, которое грозит сделать страну "самой старой" в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что пакет мер объемом 1,6 млрд евро обусловлен одним из крупнейших вызовов, стоящих перед средиземноморским государством: демографическим кризисом беспрецедентного масштаба.

"Мы знаем, что стоимость жизни совсем другая, если у тебя нет ребенка, и совсем другая, если у тебя двое или трое детей... Поэтому государство должно найти способ вознаграждать своих граждан, которые делают выбор в пользу родительства", – пояснил он.

По словам Мицотакиса, меры, среди которых снижение налогов на 2 процентных пункта для всех категорий плательщиков и нулевая ставка для малообеспеченных семей с четырьмя детьми, начнут действовать с 2026 года. Он назвал этот пакет самой смелой налоговой реформой в Греции за последние более 50 лет.

Эта политика дополняет другие инициативы правительства правоцентристов, направленные на преодоление проблемы.

Поскольку уровень рождаемости в Греции является одним из самых низких в Европе – 1,4 ребенка на одну женщину, что значительно ниже уровня простого воспроизводства поколений в 2,1 – Мицотакис назвал эту проблему "национальной угрозой".

Согласно прогнозам Eurostat, численность населения Греции сократится с нынешних 10,2 млн до менее чем 8 млн к 2050 году, причем 36% граждан будут старше 65 лет.

Министр финансов Кириакос Пирракакис, признав, что спад приобрел экзистенциальные масштабы, заявил, что уровень рождаемости понизился вдвое с начала экономического кризиса 15 лет назад.

"Наша налоговая реформа уделит этому вопросу особое внимание... Как руководитель экономической команды, могу сказать, что демографический вопрос является для нас приоритетом", – подчеркнул он.

Напомним, во Франции сейчас – рекордное количество пенсионеров.

А Италии пророчат сокращение трудоспособного населения на 20% за 25 лет.