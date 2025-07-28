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Італії пророкують скорочення працездатного населення на 20% за 25 років

Новини — Понеділок, 28 липня 2025, 18:19 — Олег Павлюк

Національне статистичне агентство Італії ISTAT пророкує, що італійське населення працездатного віку скоротиться більш ніж на одну п'яту протягом наступних 25 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У своєму останньому демографічному прогнозі ISTAT передбачає, що кількість італійців у віці 15-64 років зменшиться з 37,4 мільйона у 2024 році до 29,7 мільйона у 2050 році.

Відповідно, частка працездатного населення Італії в загальній чисельності населення за цей період знизиться з 63,5% до 54,3%.

Натомість частка італійців віком понад 65 років, за прогнозами, зросте з 24,3% до 34,6%, а віком до 14 років – навпаки, зменшиться з 12,2% до 11,2%.

Загалом, за оцінками ISTAT, до 2050 року населення Італії скоротиться до 54,7 мільйона.

Італія тривалий час бореться зі зниженням народжуваності та скороченням населення. Минулого року кількість новонароджених впала до рекордно низького рівня – близько 370 тисяч.

Тривалий спад народжуваності в Італії вважається національною проблемою. Але незважаючи на обіцянки чинної глави уряду Джорджі Мелоні та її попередників вирішити ці проблеми, нікому досі не вдалося зупинити цей спад.

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Італія ЄвроЖиття
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