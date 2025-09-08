Перевірку знання державної мови в Латвії пройшли менше половини громадян РФ

Через три роки відтоді, як Сейм Латвії ухвалив поправки до Закону про імміграцію і зобов'язав громадян Росії, які проживають у країні, підтвердити знання державної мови на рівні A2, це змогли зробити 46%.

Про це пише LSM+, передає "Європейська правда".

Загалом перші поправки до Закону про імміграцію торкнулися 25,3 тисячі громадян Росії.

Протягом 2023 року іспит на знання латиської мови склали 46% громадян РФ.

Тим, хто не зміг скласти іспит на знання мови, дали відстрочку на два роки, які добігають кінця.

Фактично на підставі того, що іспити не складено або документи не подано, близько 60 осіб зараз перебувають у процесі видворення на різних стадіях, повідомив держсекретар МВС Дмитро Трофімов.

Є невелика частина громадян Росії, які і не виявили інтересу до виконання вимог держави про знання латиської, і не відреагували на заклик добровільно виїхати.

У таких випадках ухвалюється рішення про примусове видворення. Досі видворено 10 осіб.

Перевіркою громадян РФ, які не відреагували на заклик Управління у справах громадянства та міграції подати документи і забезпечити собі право на перебування в Латвії, займаються представники Імміграційної служби Прикордонної охорони. У більшості випадків виявляється, що люди вже виїхали з країни.

Однак якщо хтось все ще перебуває на місці, його притягують до адміністративної відповідальності і запускають процедуру видворення,

Людину або затримують і поміщають у центр розміщення затриманих іноземців, або, якщо є гуманітарні міркування, їй дозволяють залишатися за місцем проживання до завершення процедури.

"Ми маємо розуміти, що це люди, які жили тут довгі роки й десятиліття. Ці будинки належать їм, відповідно, у них є умови, які дозволяють залишитися. Потім інформація збирається і передається в Управління у справах громадянства та міграції, де ухвалюють рішення про добровільний виїзд або примусове видворення з Латвійської Республіки", – сказав начальник Ризької служби Прикордонної охорони, підполковник Гатіс Ружа.

Раніше російська мова зникла з меню латвійських банкоматів.

Крім того, у Латвії поступово переходять від використання російської як другої іноземної мови у системі освіти.