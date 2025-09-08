Проверку знания государственного языка в Латвии прошли меньше половины граждан РФ

Через три года с тех пор, как Сейм Латвии принял поправки в Закон об иммиграции и обязал проживающих в стране граждан России подтвердить знание государственного языка на уровне A2, это смогли сделать 46%.

Об этом пишет LSM+, передает "Европейская правда".

В целом первые поправки в Закон об иммиграции коснулись 25,3 тысячи граждан России.

В течение 2023 года экзамен на знание латышского языка сдали 46% граждан РФ.

Тем, кто не смог сдать экзамен на знание языка, дали отсрочку на два года, которые подходят к концу.

Фактически на основании того, что экзамены не сданы или документы не поданы, около 60 человек сейчас находятся в процессе выдворения на разных стадиях, сообщил госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов.

Есть небольшая часть граждан России, которые и не проявили интереса к выполнению требований государства о знании латышского и не отреагировали на призыв добровольно выехать.

В таких случаях принимается решение о принудительном выдворении. К настоящему времени выдворены 10 человек.

Проверкой граждан РФ, которые не отреагировали на призыв Управления по делам гражданства и миграции подать документы и обеспечить себе право на пребывание в Латвии, занимаются представители Иммиграционной службы Пограничной охраны. В большинстве случаев оказывается, что люди уже выехали из страны.

Однако если кто-то все еще находится на месте, его привлекают к административной ответственности и запускают процедуру выдворения,

Человека либо задерживают и помещают в центр размещения задержанных иностранцев, либо, если есть гуманитарные соображения, ему позволяют оставаться по месту жительства до завершения процедуры.

"Мы должны понимать, что это люди, которые жили здесь долгие годы и десятилетия. Эти дома принадлежат им, соответственно, у них есть условия, которые позволяют остаться. Затем информация собирается и передается в Управление по делам гражданства и миграции, где принимается решение о добровольном выезде или принудительном выдворении из Латвийской Республики", – сказал начальник Рижской службы Пограничной охраны, подполковник Гатис Ружа.

Ранее русский язык исчез из меню латвийских банкоматов.

Кроме того, в Латвии постепенно переходят от использования русского как второго иностранного языка в системе образования.