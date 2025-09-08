Як Фіцо несподівано змінив позицію по Україні і до чого тут Трамп

Словацький прем’єр Роберт Фіцо вперше зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським (звичайно, якщо не рахувати короткі обміни репліками під час заходів ЄС).

Фіцо планував цю зустріч як можливість для тиску на Україну, а але вийшло геть навпаки.

Про те, чому очільнику словацького уряду довелося докорінно змінити риторику щодо України, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Розворот Фіцо: що змусило лідера Словаччини змінити політику щодо України. Далі – стислий її виклад.

Роберт Фіцо ніколи не був другом України, а тому його повернення до влади два роки тому стало справжнім випробуванням для українсько-словацьких відносин.

Втім, попри те, що чимала частина електорату Фіцо є антизахідною та проросійською (а відповідно, й антиукраїнською), він не став "другим Орбаном".

Нова словацька влада зберегла військову кооперацію з Україною, не блокувала санкції проти РФ та інші важливі для Києва питання, а також публічно підтримувала вступ України до ЄС.

Справжня криза у відносинах почалася лише на початку цього року.

Причиною кризи стала зупинка Україною транзиту російського газу своєю територією.

А додатковим загостренням відносин стали плани ЄС остаточно відмовитися від російських енергоресурсів (що навіть призвело до недовгого блокування Братиславою чергового пакета санкцій проти РФ), а також удари, яких ЗСУ завдали по інфраструктурі нафтогону "Дружба", тимчасово зупинивши постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини.

У відповідь на удари по "Дружбі" угорський прем'єр Віктор Орбан та Фіцо почали разом скаржитися на дії України в Єврокомісію.

На тлі цієї кризи у Братиславі раптом відповіли на запрошення й погодилися на прямі перемовини Зеленського і Фіцо.

Втім, довгий час це виглядало не стільки як бажання Роберта Фіцо "перезавантажити" відносини з Україною, скільки як частина його стратегії тиску на Київ.

2 вересня на перемовинах з Фіцо у Китаї російський диктатор Владімір Путін озвучив "пораду", як Словаччині треба поводитися з Україною: "Закрийте їм постачання газу реверсом, закрийте їм постачання електроенергії, і вони одразу зрозуміють, що є якісь межі їхньої поведінки у сфері порушення чужих інтересів".

Така заява мала посилити переговорну позицію Фіцо в діалозі з Україною, але лише за день до зустрічі в Ужгороді розклад сил радикально змінився. І одночасно – змінилася й переговорна позиція Роберта Фіцо.

За даними ЗМІ, під час телефонної розмови з європейськими лідерами 4 вересня президент США Дональд Трамп закликав Європу припинити закупівлю російської нафти.

Така заява Дональда Трампа повністю змінювала всі розклади і для Угорщини, і для Словаччини.

І Роберт Фіцо відреагував на ці сигнали.

Можна сказати, що зустріч в Ужгороді (спочатку з Володимиром Зеленським, а потім із прем’єркою Юлією Свириденко) має усі шанси стати перезапуском відносин двох країн.

З огляду на заяви словацького прем’єра, складається враження, що Роберт Фіцо повністю вийшов з "антиукраїнського" альянсу з Орбаном.

Навіть попри те, що Угорщина залишилася без союзників у питанні енергетичної співпраці з РФ, у Будапешті наразі декларують незмінність своєї політики.

Втім, без союзників (і без підтримки Трампа) Віктору Орбану буде ще складніше опонувати всьому Європейському Союзі.

І це – ще один результат зустрічі в Ужгороді 5 вересня.

