Как Фицо неожиданно изменил позицию по Украине и при чем здесь Трамп

Словацкий премьер Роберт Фицо впервые встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским (конечно, если не считать короткие обмены репликами во время мероприятий ЕС).

Фицо планировал эту встречу как возможность для давления на Украину, но получилось совсем наоборот.

О том, почему главе словацкого правительства пришлось коренным образом изменить риторику в отношении Украины, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Разворот Фицо: что заставило лидера Словакии изменить политику в отношении Украины. Далее – краткое изложение статьи.

Роберт Фицо никогда не был другом Украины, поэтому его возвращение к власти два года назад стало настоящим испытанием для украинско-словацких отношений.

Впрочем, несмотря на то, что значительная часть электората Фицо является антизападной и пророссийской (а соответственно, и антиукраинской), он не стал "вторым Орбаном".

Новая словацкая власть сохранила военную кооперацию с Украиной, не блокировала санкции против РФ и другие важные для Киева вопросы, а также публично поддерживала вступление Украины в ЕС.

Настоящий кризис в отношениях начался только в начале этого года.

Причиной кризиса стала остановка Украиной транзита российского газа по своей территории.

А дополнительным обострением отношений стали планы ЕС окончательно отказаться от российских энергоресурсов (что даже привело к недолгому блокированию Братиславой очередного пакета санкций против РФ), а также удары, которые ВСУ нанесли по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", временно остановив поставки российской нефти в Венгрию и Словакию.

В ответ на удары по "Дружбе" венгерский премьер Виктор Орбан и Фицо начали вместе жаловаться на действия Украины в Еврокомиссию.

На фоне этого кризиса в Братиславе вдруг ответили на приглашение и согласились на прямые переговоры Зеленского и Фицо.

Впрочем, долгое время это выглядело не столько как желание Роберта Фицо "перезагрузить" отношения с Украиной, сколько как часть его стратегии давления на Киев.

2 сентября на переговорах с Фицо в Китае российский диктатор Владимир Путин озвучил "совет", как Словакии следует вести себя с Украиной: "Закройте им поставки газа реверсом, закройте им поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в сфере нарушения чужих интересов".

Такое заявление должно было усилить переговорную позицию Фицо в диалоге с Украиной, но всего за день до встречи в Ужгороде расклад сил радикально изменился. И одновременно – изменилась и переговорная позиция Роберта Фицо.

По данным СМИ, во время телефонного разговора с европейскими лидерами 4 сентября президент США Дональд Трамп призвал Европу прекратить закупки российской нефти.

Такое заявление Дональда Трампа полностью gjменяло все расклады и для Венгрии, и для Словакии.

И Роберт Фицо отреагировал на эти сигналы.

Можно сказать, что встреча в Ужгороде (сначала с Владимиром Зеленским, а затем с премьер-министром Юлией Свириденко) имеет все шансы стать перезапуском отношений двух стран.

Учитывая заявления словацкого премьера, создается впечатление, что Роберт Фицо полностью вышел из "антиукраинского" альянса с Орбаном.

Даже несмотря на то, что Венгрия осталась без союзников в вопросе энергетического сотрудничества с РФ, в Будапеште пока декларируют неизменность своей политики.

Впрочем, без союзников (и без поддержки Трампа) Виктору Орбану будет еще сложнее противостоять всему Европейскому Союзу.

И это – еще один результат встречи в Ужгороде 5 сентября.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Разворот Фицо: что заставило лидера Словакии изменить политику в отношении Украины.