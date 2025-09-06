Свириденко і Фіцо обговорили реалізацію інфраструктурних та енергетичних проєктів

Прем'єр-міністри України і Словаччини – Юлія Свириденко та Роберт Фіцо – поспілкувалися щодо стану реалізації ключових інфраструктурних й енергетичних проєктів.

Про це Свириденко повідомила у Facebook, пише "Європейська правда".

На зустрічі з Фіцо, Свириденко приділили увагу економічній співпраці.

"Ми обговорили стан реалізації ключових інфраструктурних та енергетичних проєктів та у цьому контексті привітали відкриття вузькоколійної залізничної ділянки між Ужгородом та Чопом. Це перша євроколія, збудована в Україні, яка відкриває можливості для розвитку пасажирських сполучень з низкою європейських столиць", – зазначила українська прем’єрка.

Також під час зустрічі вони домовилися працювати над змістовним наповненням чергового раунду спільних консультацій урядів України та Словаччини, які ближчим часом відбудуться в Словаччині.

"Я подякувала уряду Словаччини за непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України та необхідності якомога швидшого відкриття переговорних кластерів з ЄС одночасно для України та Молдови", – підсумувала Свириденко.

Звернемо увагу, зустріч в Ужгороді 5 вересня стала першою можливістю двосторонніх переговорів для Володимира Зеленського і Роберта Фіцо.

Український президент, серед іншого, сказав, що у російської нафти немає майбутнього. Він також висловив сподівання, що Словаччина долучиться до надання Україні гарантій безпеки.

А Фіцо сказав, що його контакти з Владіміром Путіним повʼязані зі сподіванням на якнайшвидше завершення повномасштабної агресії Росії проти України.

Голова словацька опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" розкритикувала Фіцо за те, що на пресконференції із Зеленським в Ужгороді він не засудив російську агресію.