У Чехії кажуть, що Росія хоче підірвати довіру до інститутів країни

Директор чеської Служби безпеки та розвідки Міхал Коуделка заявив, що Росія прагне зруйнувати згуртованість і підірвати довіру населення до інститутів, держави, закону та міжнародного авторитету країни.

Його слова цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Коуделка назвав Росію головним противником і найбільшою загрозою для безпеки Чехії наразі.

"Російська Федерація не хоче закінчення війни в Україні. Якби хотіла, то не починала б її. Якби хотіла, то погодилася б на мирні переговори. Якби хотіла, то не вбивала б жорстоко і не націлювалася б навмисно на цивільних осіб, жінок, дітей та безневинні, беззахисні громадяни України", – сказав він.

На його думку, всі повинні бути впевнені, що росіяни зробили б те саме в Чехії. Коуделка акцентував: українці сьогодні також борються за свободу Чехії.

"Вони дають нам час підготуватися до можливої російської агресії", – сказав він.

Він також наголосив, що співпраця Чехії як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні є відмінною.

"Сьогодні громадськість має право знати, які загрози перед нами стоять і на що витрачаються великі суми грошей з державного бюджету", – додав він.

У контексті втручання Росії у внутрішні справи країн зауважимо, що нещодавно президентка Молдови заявила, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори. Санду очікує на кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організовані з-за кордону, організації проплачених протестів, а також саботаж голосування в діаспорі.

Читайте більше про те, як проєвропейська влада Молдови планує зберегти владу.