Директор чешской Службы безопасности и разведки Михал Коуделка заявил, что Россия стремится разрушить сплоченность и подорвать доверие населения к институтам, государству, закону и международному авторитету страны.

Его слова цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Коуделка назвал Россию главным противником и самой большой угрозой для безопасности Чехии на данный момент.

"Российская Федерация не хочет окончания войны в Украине. Если бы хотела, то не начинала бы ее. Если бы хотела, то согласилась бы на мирные переговоры. Если бы хотела, то не убивала бы жестоко и не целенаправленно нападала бы на гражданских лиц, женщин, детей и невинных, беззащитных граждан Украины", – сказал он.

По его мнению, все должны быть уверены, что россияне сделали бы то же самое в Чехии. Коуделка подчеркнул: украинцы сегодня также борются за свободу Чехии.

"Они дают нам время подготовиться к возможной российской агрессии", – сказал он.

Он также отметил, что сотрудничество Чехии как на внутреннем, так и на международном уровне является отличным.

"Сегодня общественность имеет право знать, какие угрозы перед нами стоят и на что тратятся большие суммы денег из государственного бюджета", – добавил он.

В контексте вмешательства России во внутренние дела стран отметим, что недавно президент Молдовы заявила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы. Санду ожидает кампании по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованные из-за рубежа, организации проплаченных протестов, а также саботаж голосования в диаспоре.

