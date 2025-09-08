Экс-посол Великобритании в Украине возглавит посольство в Польше

Бывший посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс назначена послом Соединенного Королевства в Польше.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили на странице британского посольства в Польше.

Посольство Великобритании в Польше сообщило, что дипмиссию возглавит Мелинда Симмонс, которая работала послом в Украине в первые годы полномасштабной войны, и опубликовало ее видеообращение.

My new calling card! 🇬🇧🇵🇱 https://t.co/11CJcuIdTw – Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) September 8, 2025

"Я недавно приехала в Польшу, но Польша не является новой страной для меня. У меня есть семейные корни в Польше, а также летом я изучала польский язык – в Кракове", – поделилась посол.

"Для Польши и Великобритании как никогда актуально развивать как можно более прочное партнерство, чтобы быть готовыми к вызовам в сфере безопасности, а также вместе использовать возможности для развития", – отметила Симмонс.

Напомним, Мелинда Симмонс с 1 сентября 2023 года завершила четырехлетнюю дипломатическую миссию в Украине. Перед отъездом она записала прощальное обращение на украинском языке.

На посту посла Великобритании в Украине ее заменил Мартин Харрис.