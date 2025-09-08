Європарламент обговорить гарантії безпеки для України і ухвалить резолюцію про її шлях до ЄС

Під час сесії Європейського парламенту 8-11 вересня у Страсбурзі європейські депутати обговорять підготовку гарантій безпеки для України, затвердять резолюцію з оцінкою реформ, які здійснює Україна на шляху до Євросоюзу, а також послухають програмну промову президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Під час сесії Європарламенту у Страсбурзі обговорять гарантії безпеки для України та її шлях до ЄС.

У вівторок, 9 вересня, о 10:00 за київським часом розпочнуться дебати з високою представницею ЄС у закордонних справах і з питань безпеки Каєю Каллас щодо гарантій безпеки для України.

Після цього євродепутати обговорять реформи та поступ України на шляху до членства в ЄС: щодо вказаного питання цього ж дня з 13:30 до 14:30 за Києвом відбудеться голосування за відповідну резолюцію.

О 13:00 до Європарламенту звернеться президентка Молдови Мая Санду, а орієнтовно о 19:00 депутати обговорять посилення опору Молдови гібридним атакам з боку Росії.

У середу, 10 вересня, о 10:00 за київським часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернеться до Європарламенту з програмною промовою "Про становище Союзу" (​​State of the Union).

"Це – знакова подія для європейської демократії, під час якої президентка Європейської комісії представляє поточний стан справ, досягнення за час мандату, а найважливіше і найцікавіше для всіх вас – оголошує нові цілі та політики на найближчі роки", – розповів заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл.

Він уточнив, що після виголошення промови фон дер Ляєн обговорить головні для Євросоюзу теми з депутатами Європейського парламенту.

