Європарламент обговорить гарантії безпеки для України і ухвалить резолюцію про її шлях до ЄС
Під час сесії Європейського парламенту 8-11 вересня у Страсбурзі європейські депутати обговорять підготовку гарантій безпеки для України, затвердять резолюцію з оцінкою реформ, які здійснює Україна на шляху до Євросоюзу, а також послухають програмну промову президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Європарламенту.
Під час сесії Європарламенту у Страсбурзі обговорять гарантії безпеки для України та її шлях до ЄС.
У вівторок, 9 вересня, о 10:00 за київським часом розпочнуться дебати з високою представницею ЄС у закордонних справах і з питань безпеки Каєю Каллас щодо гарантій безпеки для України.
Після цього євродепутати обговорять реформи та поступ України на шляху до членства в ЄС: щодо вказаного питання цього ж дня з 13:30 до 14:30 за Києвом відбудеться голосування за відповідну резолюцію.
О 13:00 до Європарламенту звернеться президентка Молдови Мая Санду, а орієнтовно о 19:00 депутати обговорять посилення опору Молдови гібридним атакам з боку Росії.
У середу, 10 вересня, о 10:00 за київським часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернеться до Європарламенту з програмною промовою "Про становище Союзу" (State of the Union).
"Це – знакова подія для європейської демократії, під час якої президентка Європейської комісії представляє поточний стан справ, досягнення за час мандату, а найважливіше і найцікавіше для всіх вас – оголошує нові цілі та політики на найближчі роки", – розповів заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл.
Він уточнив, що після виголошення промови фон дер Ляєн обговорить головні для Євросоюзу теми з депутатами Європейського парламенту.
