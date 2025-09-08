Европарламент обсудит гарантии безопасности для Украины и примет резолюцию о ее пути в ЕС

Во время сессии Европейского парламента 8-11 сентября в Страсбурге европейские депутаты обсудят подготовку гарантий безопасности для Украины, утвердят резолюцию с оценкой реформ, которые осуществляет Украина на пути в Евросоюз, а также послушают программную речь президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Европарламента.

Во время сессии Европарламента в Страсбурге обсудят гарантии безопасности для Украины и ее путь в ЕС.

Во вторник, 9 сентября, в 10:00 по киевскому времени начнутся дебаты с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и по вопросам безопасности Каей Каллас относительно гарантий безопасности для Украины.

После этого евродепутаты обсудят реформы и прогресс Украины на пути к членству в ЕС: по указанному вопросу в этот же день с 13:30 до 14:30 по Киеву состоится голосование за соответствующую резолюцию.

В 13:00 к Европарламенту обратится президент Молдовы Майя Санду, а ориентировочно в 19:00 депутаты обсудят усиление сопротивления Молдовы гибридным атакам со стороны России.

В среду, 10 сентября, в 10:00 по киевскому времени президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратится к Европарламенту с программной речью "О положении Союза" (State of the Union).

"Это – знаковое событие для европейской демократии, во время которого президент Европейской комиссии представляет текущее положение дел, достижения за время мандата, а самое важное и самое интересное для всех вас – объявляет новые цели и политики на ближайшие годы", – рассказал заместитель главного спикера Еврокомиссии Олоф Хилл.

Он уточнил, что после произнесения речи фон дер Ляйен обсудит главные для Евросоюза темы с депутатами Европейского парламента.

Как сообщала "Европейская правда", Европарламент решил подать в суд на Совет ЕС после того, как его исключили из обсуждения программы оборонных займов SAFE стоимостью 150 миллиардов евро.

Также сообщалось, что генеральный прокурор Польши подал в Европейский парламент ходатайство о снятии иммунитета с одиозного евродепутата Гжегожа Брауна.