Коли на фронті вирішується доля бою, слово часто залишається за артилерією. У складі 1 корпусу НГУ Азов була створена нова окрема 8-ма артилерійська бригада "Гармаш". Її завдання – посилити вогневу підтримку підрозділів корпусу та масштабувати бойовий досвід, який азовці здобували з 2014 року.

Артилерія НГУ відіграє ключову роль як в обороні, так і під час наступальних операцій. Саме вона дозволяє знищувати ворожі позиції, руйнувати техніку противника та відкривати шлях для піхоти.

Саме тому поява бригади Гармаш стала важливим етапом розвитку корпусної структури.

Підрозділ формують досвідчені артилеристи. Багато з них пройшли шлях від номерів обслуги до командирів дивізіонів та штабних офіцерів. Командиром нової частини став підполковник Андрій "Дубок" Ковкрак – колишній начальник штабу 12-ї БрСП "Азов".

Символіка та ідея бригади

Шеврон бригади має символічне значення. На ньому зображено блискавку, удар якої формує восьмикінечну зірку.

Це метафора артилерійського удару – швидкого, точного і нищівного.

У сучасній війні артилерія часто визначає результат бою ще до того, як бійці вступають у контакт із противником.

Саме тому "Гармаш" створюється як технологічний і боєздатний підрозділ, здатний діяти максимально ефективно.

Чому артилерія залишається ключем до перемоги?

У сучасній війні артилерійські підрозділи виконують кілька критичних функцій:

Знищення ворожих позицій та укріплень;

підтримка піхоти під час наступу;

контрбатарейна боротьба з артилерією противника;

прикриття підрозділів під час оборони;

ураження техніки та логістики ворога.

Саме така робота дозволяє артилерії НГУ діяти точніше і зберігати життя українських бійців.

Бойовий досвід "Азову" як основа нової бригади

1 корпус НГУ "Азов" об’єднує кілька бригад, які мають значний бойовий досвід. Серед них – "Буревій", "Азов", "Червона Калина", "Кара-Даг", "Любарт" та інші підрозділи Національної гвардії України.

Саме в межах цієї структури формується бригада Гармаш, що повинна стати ключовим елементом вогневої підтримки корпусу.

Бійці корпусу неодноразово воювали на найгарячіших ділянках фронту. Завдяки цьому досвіду азовські підрозділи відомі високим рівнем підготовки та злагодженості.

Більше про бригаду можна дізнатися на офіційних ресурсах, зокрема на сайті harmash.army.

Яку роль відіграватиме артилерійська бригада у корпусі

Створення окремої артилерійської частини дозволяє корпусу діяти більш автономно та ефективно.

Зокрема:

Підвищується швидкість прийняття рішень;

покращується координація між підрозділами;

підрозділи отримують стабільну вогневу підтримку;

зростає ефективність бойових операцій.

Таким чином 8 артилерійська бригада НГУ стає важливою частиною нової системи управління військами.

Чи можна долучитися до підрозділу?

Так. Набір до підрозділів 1 корпусу НГУ Азов триває.

Добровольці можуть долучитися як до бойових, так і до технічних або тилових спеціальностей. Розвиток артилерії потребує не лише артилеристів, а й операторів дронів, аналітиків, інженерів та фахівців з логістики.

Сучасна війна потребує професійних і мотивованих людей.

Якщо ви хочете стати частиною нового підрозділу та допомогти створити одну з найпотужніших артилерійських частин країни – дізнайтесь більше про бригаду Гармаш та можливість служби у складі 1 корпусу НГУ "Азов".

Саме зараз формується підрозділ, який стане важливою силою української артилерії.