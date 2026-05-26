Прем'єр Канади застеріг Альберту від запуску Brexit-сценарію

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні попередив, що пропозиція Альберти провести опитування щодо референдуму про відокремлення провінції може запустити сценарій хаосу, що відбувся при Brexit.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Прем’єрка Альберти Даніель Сміт має намір провести в жовтні референдум щодо того, чи слід провінції виносити на голосування питання про офіційне відокремлення від Канади.

"Люди кажуть, що це початок переговорного процесу, але для декого це початок реального відокремлення", – заявив Карні в понеділок.

Він підкреслив, що це "дуже небезпечний блеф", та вказав на хаос, що виник після голосування у Великій Британії за вихід з Європейського Союзу десять років тому.

Зауваження Карні стали його найгострішою критикою з того часу, як Сміт оголосила в четвер, що дозволить жителям Альберти проголосувати з питання, що передує референдуму про відокремлення.

"Я на власні очі бачив, що сталося у Великій Британії, коли панувала думка: "Голосуйте за це, це буде м’яко, а потім ми будемо вести переговори". Через 10 років вони все ще намагаються скасувати те, за що, на думку людей, вони не голосували, але що вони в підсумку отримали", – сказав Карні.

У відповідь на питання, чи намагався він відрадити Сміт від проведення референдуму, Карні сказав, що прем’єрка Альберти не завжди прислухається до його порад.

У понеділок Карні чітко дав зрозуміти, що питання референдуму підриває стабільність, якої прагнуть потенційні інвестори.

"Чи є це демократичною волею жителів Альберти? Чи голосували вони за це на останніх провінційних виборах? Ні, не голосували. Цього не було в бюлетені, не було в мандатах чи програмах керівної партії… Це те, що є", – зазначив Карні.

Нагадаємо, у січні Карні закликав президента США Дональда Трампа поважати канадський суверенітет на тлі повідомлень медіа про те, що американські посадовці ведуть переговори з сепаратистами Альберти.

Це відбулось після повідомлення Financial Times про таємні зустрічі посадовців Держдепу з ультраправими сепаратистами з "Проєкту процвітання Альберти", які виступають за незалежність провінції від Канади.