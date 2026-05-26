Хорватія вважає, що Україна "більш ніж готова" відкрити перший кластер у червні

Україна абсолютно готова до відкриття першого кластера у перемовинах про вступ до ЄС, і в Хорватії очікують, що це станеться у червні 2026 року.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила держсекретарка МЗС Хорватії з питань Європи Андрея Метелко-Згомбич перед початком засідання Ради ЄС з загальних питань у вівторок, 26 травня.

"Хорватія продовжує стверджувати, що Україна більш ніж готова відкрити перший кластер, і ми справді очікуємо, що це станеться в червні", – заявила Метелко-Згомбич.

Вона додала, що у Хорватії очікують, що "жодна держава-член не матиме жодних додаткових заперечень щодо цього".

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна хотів би, щоб ЄС відкрив усі шість кластерів переговорів про вступ для України до саміту в червні.

Так само міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після переговорів з угорською колегою Анітою Орбан заявив, що переговори про вступ мають бути відкриті до кінця першого півріччя 2026 року.

Раніше угорський прем’єр Петер Мадяр пояснив умову Угорщини для відкриття першого кластера з Україною.

