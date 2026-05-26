Понад половина поляків вважають, що країні не потрібна нова конституція

На думку 50,7% опитаних поляків, Польща не потребує нової конституції.

Про це свідчать результати останнього опитування IBRiS, передає "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Згідно з його результатами, 24,9% опитаних вважають, що Польща безумовно потребує нового основного закону. Відповідь "скоріше так" дали 16,6% учасників опитування.

Ідею розпочати роботу над новим основним законом, яку нещодавно висунув президент Кароль Навроцький, загалом підтримують 41,5% поляків.

22,2% респондентів вважають, що Польща "скоріше не потребує" нового найважливішого правового акту в державі, а найбільша частка опитаних, що становить 28,5%, однозначно виступає проти нової конституції.

Відповідь "не знаю/важко сказати" обрали 7,8%.

"Дослідження показує відсутність суспільного підґрунтя для зміни конституції, що є скоріше поганою новиною для правої опозиції, ніж для коаліції. Адже результат серед невизначених виборців є приголомшливим (68% проти 14%) на користь тих, хто не хоче нової конституції", – прокоментував результати дослідження професор Рафал Хведорук, політолог з Варшавського університету.

Нагадаємо, на початку травня у Навроцького оголосили про початок процесу створення нового проєкту конституції Польщі. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував ці наміри.

Про намір розробити нову конституцію Кароль Навроцький заявив у першому виступі після присяги в серпні. Тоді глава кабінету президента повідомив, що нова конституція мала б посилити роль президента.

Детальніше на цю тему – у статті Конституція як зброя: чому в Польщі хочуть змінити основний закон і які наслідки це матиме.