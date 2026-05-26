ЗМІ: Швеція вдвічі знизить вартість місячних проїзних квитків на громадський транспорт

Правий уряд Швеції оголосить про свої плани знизити щомісячні тарифи на громадський транспорт на тлі енергокризи, пов'язаної з війною на Близькому Сході.

Про відповідні плани стало відомо газеті Aftonbladet, передає "Європейська правда".

За інформацією газети, щомісячні платежі будуть зменшені наполовину з початку липня до кінця грудня. Уряд виділяє на це близько семи мільярдів крон, або трохи менше 700 мільйонів євро.

"Якщо вам не потрібно користуватися автомобілем або він не потрібний для роботи, ми закликаємо вас частіше користуватися громадським транспортом", – сказала міністерка фінансів Елізабет Свантессон.

Перед цим уряд представив пакет підтримки на суму 17,5 мільярда крон (близько 1,7 мільярда євро) для зниження цін на бензин і дизельне паливо. Цей пакет є наслідком зростання цін на енергоносії, спричиненого війною в Перській затоці. Раніше уряд вже обговорював необхідність додаткової підтримки громадського транспорту.

Головна опозиційна партія, Соціал-демократи, вважає дії уряду "відчайдушними". Секретар партії Тобіас Боудін у своїх коментарях зазначає, що уряд послідовно виступав проти всіх пропозицій опозиції щодо зниження тарифів на громадський транспорт.

